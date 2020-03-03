В ОАЭ выявили коронавирус у двух россиян
- 03 марта 2020, 21:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Среди шести человек, заразившихся коронавирусом в ОАЭ после контакта с заболевшими велогонщиками из Италии, оказались двое россиян.
Об этом говорится в сообщении Минздрава ОАЭ, опубликованном местным агентством новостей WAM.
Уточняется, что среди заболевших двое россиян, два итальянца, один немец и один колумбиец.
Как напоминает РЕН ТВ, после обнаружения в пробах двух спортсменов положительных результатов на коронавирус этапы велогонки «Тур ОАЭ» были отменены 28 февраля.
Ранее сообщалось, что в одном из отелей в Абу-Даби российские и французские велосипедисты оказались на положении заложников из-за коронавируса. Велосипедистов удерживают в гостиничных номерах уже шестые сутки.
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