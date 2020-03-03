В ОАЭ выявили коронавирус у двух россиян

Среди шести человек, заразившихся коронавирусом в ОАЭ после контакта с заболевшими велогонщиками из Италии, оказались двое россиян.

Об этом говорится в сообщении Минздрава ОАЭ, опубликованном местным агентством новостей WAM.

Уточняется, что среди заболевших двое россиян, два итальянца, один немец и один колумбиец.

Как напоминает РЕН ТВ, после обнаружения в пробах двух спортсменов положительных результатов на коронавирус этапы велогонки «Тур ОАЭ» были отменены 28 февраля.

Ранее сообщалось, что в одном из отелей в Абу-Даби российские и французские велосипедисты оказались на положении заложников из-за коронавируса. Велосипедистов удерживают в гостиничных номерах уже шестые сутки.

