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Российских велосипедистов не выпускают из отеля в ОАЭ из-за коронавируса

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© instagram.com

© instagram.com

В одном из отелей в Абу-Даби российские и французские велосипедисты оказались на положении заложников из-за коронавируса.

Несмотря на то, что все анализы показали отрицательный результат, спортсменов продолжают держать на карантине.

Как рассказал «360» российский велогонщик, менеджер команды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин, во время «Тура ОАЭ» появилась информация о том, что два спортсмена заразились коронавирусом, в результате чего организаторы велогонки приняли решение отменить два последних этапа.

В гостинице, где жили все участники соревнования, стали проводить тестирование. В итоге всех отпустили, кроме трех команд, члены которых жили на одном этаже.

По словам Хамидулина, велосипедистов удерживают в гостиничных номерах уже шестые сутки. Хотя организаторы велогонки пытаются сделать все возможное, чтобы решить ситуацию, всем управляют какие-то неназванные местные власти.

Сегодня, 3 марта, спортсменам объявили, что они смогут уехать, и даже купили билеты, однако вечером всех снова попросили вернуться в номера и не выходить из отеля. Такое решение объяснили тем, что у одного из россиян все же подозревают коронавирус, сказал телеканалу менеджер российской команды. При этом он утверждает, что все абсолютно здоровы, у них нет температуры и никаких признаков простуды. Какие-либо документы об исследованиях россиянам отказываются предоставлять.

Ранее сообщалось, что у всех госпитализированных, кто контактировал с заболевшим коронавирусом россиянином, первые результаты анализов оказались отрицательными.

Ранее «Ридус» писал о том, что у вернувшегося из Италии россиянина было подтверждено наличие коронавируса.

Из-за контактов с заболевшим в столице были госпитализированы 24 человека, включая 6 родственников зараженного, 5 его друзей и 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин

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