Коронавирус не подтвердился у всех госпитализированных в Москве

У всех госпитализированных, кто контактировал с заболевшим коронавирусом россиянином, первые результаты анализов оказались отрицательными.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные, у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба — отрицательная», — цитирует ее РИА Новости.

Она также уточнила, что анализы 67 пассажиров рейса также дали отрицательный результат. Отрицательным оказался и первичный анализ, взятый у членов экипажа воздушного судна и сотрудников поликлиники, куда первоначально обратился пациент.

При этом Ракова напомнила, что однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ.

Ранее «Ридус» писал о том, что у вернувшегося из Италии россиянина было подтверждено наличие коронавируса.

Из-за контактов с заболевшим в столице были госпитализированы 24 человека, включая 6 родственников зараженного, 5 его друзей и 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин