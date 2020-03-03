Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в праздничные дни

В ближайшие дни в Москве могут быть побиты шесть температурных рекордов подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду, 4 марта, в столице потеплеет до +6… +8. Прежний рекорд для этого дня был установлен в 1959 году, когда температура воздуха достигла +7,5 градусов.

В четверг, 5 марта, должно быть еще теплее — +8… +10. В итоге может пасть рекорд 1995 года (+8,9).

В пятницу, 6 марта, ожидается — +7… +9. Прежний рекорд (+6,4) был также зафиксирован в 1995 году.

В субботу, 7 марта, столбики термометров опять достигнут +8… +10. До этого рекордными считались плюс 9 градусов, зафиксированные в 2002 году.

В Международный женский день 8 марта погода преподнесет настоящий подарок представительницам слабого пола — плюс 11−13 градусов. Предыдущий рекорд — +8,3 — был установлен шесть лет назад. В понедельник, 9 марта, который тоже будет выходным, будет так же тепло.

По словам собеседника агентства, климатическая весна наступила в Москве и в центральной России на месяц раньше.

Ранее сообщалось, что минувшая зима официально признана самой теплой в Москве за всю историю. За три зимних месяца в российской столице было установлено десять температурных рекордов.

Кроме того, Росгидромет пообещал москвичам и россиянам аномально теплую весну.

