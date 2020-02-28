Росгидромет пообещал аномально теплую весну

Россию ждет аномально теплое начало весны. В первую неделю марта средние температуры превысят климатическую норму на 7−12 градусов в московском регионе, на севере Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Отрицательных температур в столичном регионе вообще не будет, отметил синоптик. Тепло ожидается в Тульской, Калужской, Рязанской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Здесь температура будет превышать норму на 7−10 градусов. В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской — на 5−6. В Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, на юге Архангельской области и на западе республики Коми — на 4−5. На средней Волге — на 3−4. В Ростовской и Астраханской областях — на 8.

Еще больший контраст по отношению к норме ожидается в арктической зоне Урала и Западной Сибири. В Ямало-Ненецком автономном округе превышение составит 8−10 градусов, на Таймыре -12, в Ханты-Мансийском автономном округе на 8 градусов.

«Самая Арктика, если брать район Норильска, практически на 10−12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на 8−10 градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10−12 градусов», — цитирует РИА Новости слова Варакина.

В Амурской области и на юге Приморского края норма будет превышена на 2 градуса. В Забайкалье, Бурятии и Иркутской области — на 2−4 градуса.

Возврат зимы на некоторое время стоит ожидать лишь в Северо-Западном округе. В первой половине марта холодному воздуху из Арктики, возможно, удастся проникнуть на север Приволжского федерального округа, в Кировскую область, Коми, Удмуртию, Пермский край. Здесь вероятны понижения температуры на 10−15 градусов, но сильных морозов уже не будет.

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