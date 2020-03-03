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Сезон активности клещей в России увеличится на два месяца

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© Pexels

© Pexels

Аномально теплая зима разбудила клещей. Эти опасные насекомые начали просыпаться на территории России уже в феврале. Сезон их активности в 2020 году может продлиться не привычные шесть месяцев, а целых восемь, пишет газета «Известия» со ссылкой на слова специалистов Центра эпидемиологии Роспотребнадзора.

Обычно клещи просыпаются в апреле, но их укусы в этом году уже зафиксировали в Подмосковье, Магнитогорске и Новосибирске, отметили в Роспотребнадзоре. В Бронницах «кровососа» сняли с домашней собаки после прогулки.

По словам сотрудницы центра Людмилы Карань, если столь теплые зимы станут нормой для России, то «эпидемический сезон клещевых инфекций станет более продолжительным». Правда, первыми просыпаются насекомые, представляющие опасность, прежде всего для животных, а не для человека. Особенно неприятно, что зараженность клещей напрямую связана с численностью грызунов, которых сейчас расплодилось в избытке, отметила специалист Роспотребнадзора.

В январе ученые уже отметили, что теплая зима 2020 года может стать причиной роста численности мышей. В такую погоду им обеспечена комфортная среда до самой весны.

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