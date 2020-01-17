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России пообещали много мышей в год Крысы

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Теплая зима 2020 года может стать причиной роста численности мышей — одного из наиболее опасных вредителей в сельском хозяйстве. В такую погоду им обеспечена комфортная среда до самой весны. Грызуны вряд ли серьезно навредят урожаю зерновых, но вполне могут попортить уборочную технику, поставленную на хранение.

Российские аграрии весной намерены провести обработку посевных площадей в 2,584 миллиона гектаров. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда наблюдался период нарастания численности мышевидных грызунов во многих регионах страны. По данным фитосанитарного обзора ФГБУ «Россельхозцентр», в 2019 году мыши расселились на площади 5,074 миллиона гектаров, а в 2018 году — 5,037 миллиона гектаров.

Отечественные производители хранят зерно в элеваторах, которые при соблюдении технологии не могут рассматриваться в качестве кормовой базы для мышей. Поэтому проблема грызунов не встанет на федеральном уровне, а может коснуться лишь отдельных предприятий, отметил директор НИИ продовольственной безопасности РЭУ имени Плеханова Михаил Ананьев.

В ассоциации «Росспецмаш» заявили, что мыши могут нанести определенный ущерб сельхозтехнике. Они способны перегрызть электропроводку или шланги, испортить сиденья. Чаще это происходит в регионах, где холода наступают рано и долго держатся. Там грызуны ищут места для зимовки, и техника вполне подходит для этих целей. Однако нельзя говорить о повсеместном распространении подобной проблемы в России.

«Чтобы не допустить случаев, когда мыши наносят ущерб сельхозтехнике, нужно перед тем, как поставить ее на хранение, провести очистку сжатым воздухом. Таким образом, например, машины очищают от зерновой пыли и полова (остатки при обмолоте зерна), которые могут не только привлечь грызунов, но и стать причиной возгораний при эксплуатации», — приводит РИА Новости слова представителя «Росспецмаша».

Максимум расселения популяции мышевидных грызунов отмечался в 2010 году — 7,931 миллиона гектаров. Минимум (3,418 миллиона гектаров) — в 2011 году. Много мышей также было в 2014 году (7,42 миллиона гектаров), заявили в пресс-службе «Россельхозцентра».

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