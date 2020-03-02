Ученые предупредили об опасности вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса COVID-19 может привести к возникновению синдрома антителозависимого усиления инфекции, рассказали газете «Известия» российские ученые.

По их мнению, прививка способна вызвать болезнь, а не предупредить ее возникновение.

Если использовать вакцину в качестве профилактики и на начальной стадии заболевания, когда организм еще не начал выработку собственных антител, это может усугубить ситуацию, сказала в беседе с изданием заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ им. Ломоносова Ольга Карпова.

Она считает, что опасения оправданы, так как в научных статьях содержится информация по поводу антителозависимого усиления инфекции в отношении SARS (вирус атипичной пневмонии). По мнению Карповой, вакцина рекомбинантная, разработанная с помощью генной инженерии, может быть более оптимальной и безопасной.

В свою очередь руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что правильно разработанная вакцина может учесть такой фактор, как наличие синдрома антителозависимого усиления инфекции. По его словам, идеальная вакцина от COVID-19 должна быть рекомбинантной и доставляться в организм респираторным способом, то есть так же, как туда попадает сам коронавирус.

Ранее сообщалось, что в петербургском НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России назвали примерное время готовности российской сыворотки от коронавируса COVID-19. Ученые планируют создать вакцину в третьем квартале 2020 года, а ее широкое применение начнется не раньше середины 2021 года.

По последним данным, в материковой части КНР заражено 80 174 человека, из них в тяжелом состоянии находятся 7110 человек, количество жертв достигло 2915, а выздоровели 44 529 больных.



Общее число случаев заражения коронавирусом за пределами Китая достигло 7169. За прошедшие сутки ВОЗ зарегистрировала 1160 новых заражений. Количество летальных исходов увеличилось до 104 — за первый день весны умерли 18 человек.

