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201568

Ужасы шторма «Глория» показали на видео

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© Twitter

© Twitter

Зимний шторм «Глория», по силе напоминающий тропические ураганы, поразил жителей Испании гигантскими волнами, морской пеной на улицах городов, засыпанными рыбой пляжами. Очевидцы небывалого разгула стихии публикуют в социальных сетях видеозаписи впечатливших их моментов. Кто-то в восторге смеется, а кому-то — вовсе не до смеха.

Несколько видеороликов показывают, как гигантские волны перехлестывают через крыши домов на Майорке.

Волны достигают такой высоты, что заливают прибрежные утесы с домами.

Потоки воды обрушиваются на улицы.

Морская пена заливает улицы городка Тосса-дель-Мар в Каталонии, доходя людям до пояса и выше.

В Аликанте волны перехлестывают через набережную и бьются в стены домов, стоящих у пляжа.

В Льорет-де-Мар волны сбивают с ног людей, вышедших на набережную, чтобы посмотреть на шторм.

В провинции Аликанте пляжи заполнены погибшей рыбой, оглушенной и выброшенной на берег. Видео снято в городке Олива.

Во время такого шторма, каждый спасается, как может. Даже крысам, обычно первыми покидающим корабль, иногда некуда бежать.

Шторм «Глория» пришел на восток средиземноморского побережья Испании 19 декабря. На севере и в горах он вызвал обильные снегопады. Скорость ветра порой достигала 130 километров в час. Закрыты аэропорты, прервано железнодорожное и автомобильное сообщение.

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