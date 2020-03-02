найти ×
   
  • USD
    66.99
  • EUR
    73.72
СохранитьСохранено0
×

00775

COVID-19 вне Китая заболели более семи тысяч человек

Small 85fd31f863
© Pixabay

© Pixabay

Общее число случаев болезни COVID-19 за пределами Китая достигло 7169. За прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 1160 новых заражений коронавирусом. Количество летальных исходов увеличилось до 104 — за первый день весны умерли 18 человек.

По данным, опубликованным на сайте организации, коронавирус нового типа проник из Китая в 58 стран мира. За последние сутки его впервые обнаружили в Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре.

При этом в материковой части КНР заражено, по данным ВОЗ, 79 968 человек. От болезни там умерли 2873 пациентов.

Накануне в Москве у медиков возникли подозрения в том, что коронавирусом заражен один из пассажиров авиарейса из Милана.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети
21522471читать позжечитаю позже
Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
27228436читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Нервы могут и пошалить, но с сердцем шутки плохи.

11011395читать позжечитаю позже

Общество
Как подготовиться к приходу коронавируса26 февраля

Эти советы дали иностранцы, застрявшие в Китае.

007864читать позжечитаю позже