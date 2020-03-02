COVID-19 вне Китая заболели более семи тысяч человек

Общее число случаев болезни COVID-19 за пределами Китая достигло 7169. За прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 1160 новых заражений коронавирусом. Количество летальных исходов увеличилось до 104 — за первый день весны умерли 18 человек.

По данным, опубликованным на сайте организации, коронавирус нового типа проник из Китая в 58 стран мира. За последние сутки его впервые обнаружили в Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре.

При этом в материковой части КНР заражено, по данным ВОЗ, 79 968 человек. От болезни там умерли 2873 пациентов.

Накануне в Москве у медиков возникли подозрения в том, что коронавирусом заражен один из пассажиров авиарейса из Милана.

