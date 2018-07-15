Сергей Лазарев стал третьим на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию на «Евровидении», занял итоговое третье место, уступив лишь победителю — голландцу Дункану Лоуренсу и ставшему вторым представителю Италии Mahmood.

По сумме результатов голосований судей и зрителей россиянин набрал 369 баллов. При этом поддержать Сергея Лазарева не смогли представители белорусского жюри, которые накануне были отстранены от итогового голосования из-за разглашения оценок, поставленных на стадии полуфинала.

После финального выступления Лазарев поблагодарил публику и освещавших музыкальное состязание журналистов, отметив, что в этот раз ему не пришлось отвечать на вопросы о политике. Несмотря на это, россиянин заявил о существовании предвзятого отношения к конкурсантам от России, передает РИА ФАН.

Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию… Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране… — посетовал певец.

Напомним, 64-й в истории финал «Евровидения» завершился накануне в Тель-Авиве. Всего на победу в конкурсе претендовали представители 41 страны.

Итоговое третье место стало уже вторым подобным результатом для Сергея Лазарева. Впервые войти в тройку призеров европейского песенного конкурса исполнителю удалось в Стокгольме в 2016 году.