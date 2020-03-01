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Пассажиров рейса Милан – Москва массово проверили на коронавирус

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© vk.com

© vk.com

Граждан России, возвратившихся из Милана в Москву рейсом авиакомпании «Победа» 23 февраля, массово проверили на коронавирус. У них взяли анализы прямо на дому, сообщило РИА Новости со ссылкой на слова одного из пассажиров.

«Позвонили из службы экстренной скорой помощи, уточнили, кто я, и уточнили, буду ли я находиться на месте. Я подтвердил», — цитирует агентство слова россиянина.

Он добавил, что медики взяли мазки из горла и носа, пообещав, что результаты анализов будут готовы на следующий день. Если со здоровьем мужчины все в порядке, то ему даже не станут звонить. По собственным ощущениям, он чувствует себя хорошо.

Россиянин был в командировке в Вероне и Венеции. В Москву полетел рейсом DP 806 из Милана. Ко всем коллегам мужчины, прибывшим в Россию тем же самолетом, приезжали медики за анализами. Вероятно, причиной проверки стали жалобы одного из пассажиров на недомогание. Его направили в больницу с подозрением на COVID-19.

Тем временем один из вернувшихся в Москву из Милана россиян, находится в городской инфекционной больнице № 1. По данным Telegram-канала Baza, его анализы на коронавирус дали два положительных результата из трех. Третий вердикт должны вынести специалисты новосибирского центра «Вектор».

В одной палате с мужчиной, вернувшимся из Милана, лежали еще шестеро пациентов. Сейчас все они переведены в отдельный бокс. По информации СМИ, эти люди сдали повторные анализы.

При этом в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что официального подтверждения COVID-19 у пациента в инфекционной больнице № 1 пока нет.

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