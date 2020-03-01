Коронавирус у пациента в Москве пока не нашли

Столичные медики подтвердили подозрения на коронавирус у одного из пациентов Инфекционной клинической больницы № 1. Однако говорить о том, что заболевание COVID-2019 диагностировано окончательно, пока рано — нужно дождаться результатов исследования.

«В инфекционной больнице № 1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — цитирует АГН «Москва» сообщение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным Департамента здравоохранения столицы, в течение последних месяцев в Москве уже несколько раз возникали подобные ситуации, но пока ни один случай заражения COVID-19 не был подтвержден.

Ранее в Telegram появилась информация о том, что у одного из граждан России, возвратившегося из Милана, было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. По данным канала Mush, брат заболевшего также не подтвердил наличия опасной болезни. Анализы показывают разные результаты и «говорить о чем-то конкретном пока нельзя».

Тем временем в Париже из-за ситуации с коронавирусом закрыли Лувр.