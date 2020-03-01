Кокорин забил в первом официальном матче после освобождения

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин поразил ворота соперников в первой же официальной игре после освобождения из тюрьмы. Форвард сравнял счет в домашнем поединке 20-го тура чемпионата России против «Арсенала» из Тулы на 64-й минуте.

Встреча против «Арсенала» стала для Кокорина первым выходом на поле в официальном матче после освобождения из тюрьмы. До этого он играл только в товарищеских играх.



8 октября 2018 года нападающий вместе с младшим братом, приятелем, а также полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым поучаствовали в двух резонансных драках в Москве. Суд отправил их в тюрьму. Кокорин получил полтора года заключения.

Ходатайство скандально известных футболистов о досрочном освобождении суд удовлетворил 6 сентября прошлого года. 17 февраля стало известно о переходе Кокорина из «Зенита на правах аренды в «Сочи».