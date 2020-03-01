Лувр закрыли из-за коронавируса
- 01 марта 2020, 19:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Знаменитый парижский музей Лувр временно закрыт для посещения в связи с эпидемией коронавируса.
На странице музея в Twitter сообщается, что решение о его временном закрытии принято в целях профилактики в соответствии с инструкциями министерств и компетентных органов.
О перспективах возобновления работы Лувра информация отсутствует.
Как отмечает телеканал «360», Лувр считается самым популярным музеем в мире. Ежегодно его посещают несколько миллионов человек.
По последним данным, во Франции коронавирусом заразились уже около 100 человек.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 1 марта, президент России Владимир Путин провел совещание, темой которого стало влияние эпидемии нового коронавируса на мировую и российскую экономику. Глава государства напомнил, что уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года, когда был в разгаре экономический кризис.
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