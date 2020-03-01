Лувр закрыли из-за коронавируса

Знаменитый парижский музей Лувр временно закрыт для посещения в связи с эпидемией коронавируса.

На странице музея в Twitter сообщается, что решение о его временном закрытии принято в целях профилактики в соответствии с инструкциями министерств и компетентных органов.

О перспективах возобновления работы Лувра информация отсутствует.

Как отмечает телеканал «360», Лувр считается самым популярным музеем в мире. Ежегодно его посещают несколько миллионов человек.

По последним данным, во Франции коронавирусом заразились уже около 100 человек.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 1 марта, президент России Владимир Путин провел совещание, темой которого стало влияние эпидемии нового коронавируса на мировую и российскую экономику. Глава государства напомнил, что уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года, когда был в разгаре экономический кризис.