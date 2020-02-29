Главврача скорой в Березняках уволили за то, что пациента тащили по грязи

Главный врач станции скорой помощи в городе Березники Пермского края лишился работы после того, как его сотрудники протащили пациента по асфальту.

Как сообщили «Новой газете» в пресс-службе краевого Минздрава, главврача уволили не только из-за этого случая.

Решение о дисциплинарном взыскании в отношении самих сотрудников скорой помощи, которые волокли пациента по грязи, будет принято по результатам проверки, которую проводят прокуратура и краевой Минздрав.

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором врачи скорой волоком тащат по земле мужчину. Женщины, ставшие свидетелями происходящего, возмутились увиденным и попытались убедить работников скорой в том, что нельзя так поступать с людьми, в том числе и с пьяными. На это один из работников скорой ответил, что «носилки — для больных, а он весь грязный».

Министр здравоохранения края Оксана Мелихова пришла в ужас от увиденного на записи и заявила, что состояние опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной помощи.