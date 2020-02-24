Врачи скорой в Пермском крае протащили пациента по асфальту
- 24 февраля 2020, 17:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В городе Березники Пермского края фельдшеры скорой помощи не стали использовать носилки, а протащили пациента по асфальту.
Видео, запечатлевшее этот случай, было опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
Женщины, ставшие свидетелями происходящего, возмутились увиденным и попытались убедить работников скорой в том, что нельзя так поступать с людьми, в том числе и с пьяными.
В ответ один из фельдшеров выкрикнул, что носилки предназначены для больных, а не для грязных.
В региональном Минздраве отреагировали на это видео и в беседе с РИА Новости пообещали привлечь виновных в неподобающем обращении с пациентом к дисциплинарной ответственности. В ведомстве подчеркнули, что степень опьянения пациента не является поводом для отказа в оказании медпомощи.
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