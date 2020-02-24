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Врачи скорой в Пермском крае протащили пациента по асфальту

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кадр из видео

кадр из видео

В городе Березники Пермского края фельдшеры скорой помощи не стали использовать носилки, а протащили пациента по асфальту.

Видео, запечатлевшее этот случай, было опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Женщины, ставшие свидетелями происходящего, возмутились увиденным и попытались убедить работников скорой в том, что нельзя так поступать с людьми, в том числе и с пьяными.

В ответ один из фельдшеров выкрикнул, что носилки предназначены для больных, а не для грязных.


В региональном Минздраве отреагировали на это видео и в беседе с РИА Новости пообещали привлечь виновных в неподобающем обращении с пациентом к дисциплинарной ответственности. В ведомстве подчеркнули, что степень опьянения пациента не является поводом для отказа в оказании медпомощи.

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