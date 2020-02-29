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Драка в очереди за кроссовками в Москве попала на видео

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© brandshop.ru

© brandshop.ru

В Сети появилось видео, запечатлевшее драку из-за лимитированных кроссовок в центре Москвы.

Потасовка произошла около магазина Brandshop на Цветном бульваре, где началась продажа упомянутой обуви.

На кадрах видно, что стоявшие в очереди молодые люди сначала начинают активно толкать друг друга, а потом устраивают побоище.

Как указано на сайте магазина, приобрести можно строго одну пару. Возможно, ажиотаж возник именно из-за этого.

Ранее было опубликовано видео драки фанатов «Спартака» и «Динамо» в московском метро.

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