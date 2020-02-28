Стали известны результаты первого вскрытия умершего от коронавируса в КНР

Коронавирус наносит основной вред легким, свидетельствуют результаты первого вскрытия умершего от COVID-2019 в Китае.

Как сообщает Global Times, согласно отчету профессора Лиу Лианга, опубликованному в журнале Forensic Medicine, вскрытие было проведено у 85-летнего пациента спустя 12 часов после его смерти.

Он был госпитализирован в январе с ишемическим церебральным инсультом (острое нарушение кровоснабжения мозга), однако через 13 дней у него подтвердилось наличие коронавируса.

В ходе вскрытия выяснилось, что эта болезнь поражает глубокие дыхательные пути и легочные альвеолы. Кроме того, было установлено, что патологические изменения схожи с теми, которые вызывают SARS (тяжелый острый респираторный синдром, атипичная пневмония) и с MERS (ближневосточный респираторный синдром), пишет издание.

По состоянию на утро 28 февраля в Китае пневмонией нового типа заразились 78 959 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 7952 человека, количество жертв достигло 2791, а выздоровели 36 213 больных, однако были зафиксированы случаи повторного заражения.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 за пределами материкового Китая увеличилось за сутки почти на семьсот человек и к утру 28 февраля достигло 4443, а количество погибших от болезни выросло с 57 до 70 человек.