В Ухане повторно заразились коронавирусом 195 человек

Случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в китайском Ухане.

Как сообщается на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по данным на 24 февраля, 195 выписанным пациентам был поставлен тот же диагноз во второй раз.

Причина обнаружения у них вируса не уточняется.

В результате городские власти вынуждены были ввести обязательный 14-дневный карантин для выздоровевших жителей, пишет South China Morning Post.

Ранее посол Китая в России опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса и заявил, что повторные случаи заражения COVID-19 невозможны. Поиски источника вируса продолжаются, поскольку версия о летучих мышах пока не получила стопроцентного подтверждения.

По последним данным, заразились коронавирусом 80 тысяч человек, умерли 2620 зараженных, а более 25 тысяч вылечились.