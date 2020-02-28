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Задержана возглавляемая актером банда, похищавшая деньги со счетов умерших

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© кадр из видео МВД России

© кадр из видео МВД России

В Москве задержаны члены преступной группы, похищавшие деньги с банковских счетов умерших граждан, а также присваивавшие себе их квартиры.

По предварительным данным, возглавлял группу бывший актер, снимавшийся в эпизодических ролях.

Он же разработал и схему по присвоению имущества умерших, у которых не было наследников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Его имя не указывается в интересах следствия.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Она добавила, что преступники завладевали базами данных абонентов, незаконно осуществляли перевыпуск их SIM-карт, после чего заходили в банковские приложения и присваивали себе оставшиеся на счетах деньги.

Ранее сообщалось о задержании в Москве двоих мужчин при попытке отравить пенсионерку психотропными веществами. Подозреваемые проводили ремонт в квартире женщины и травили ее галоперидолом. Предположительно, они являются членами банды черных риелторов, которая незаконным способом завладевала недвижимостью москвичей.

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