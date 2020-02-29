Российский ученый рассказал о методах реанимации будущего

В реанимации каждая секунда на счету, поэтому ученые в поисках новых технологий, которые позволят не только спасти человека, но и максимально сохранить его здоровье и качество жизни.

«Ридус» пообщался с заведующим лабораторией экспериментальных исследований НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского ФНКЦ РР, старшим научным сотрудником, врачом анестезиологом-реаниматологом Иваном Рыжковым, который рассказал о перспективных направлениях в реаниматологии.

Наркоз ксеноном

В ФНКЦ РР большинство специалистов занимается изучением критических состояний, поэтому для врачей крайне важно найти способ быстрой реанимации людей, находящихся на грани жизни и смерти.

Иван Рыжков пояснил, что анестезия нужна не только для обезболивания во время операций, но и для защиты организма от агрессивных воздействий, которые неизбежны во время оперативного вмешательства. Так, например, у человека может нарушиться дыхание или кровообращение — и за всем этим должен следить анестезиолог во время операции.

Наркоз ксеноном давно используется в медицинской практике уже более 20 лет, и его безопасность доказана. Однако, стоимость такого метода анестезии очень высокая, из-за чего ученым приходится искать другие анестетики или приспосабливать ксенон для многоразового использования. Например, существуют специальные устройства, которые экономят газ, позволяя сделать процедуру анестезии дешевле.

Если говорить про перспективы этого направления, то недавно ученые стали заниматься поиском препаратов-анестетиков, которые могут не только обезболивать, но и использоваться в качестве терапии для лечения тяжелых состояний.

В ряде исследований было доказано, что некоторые препараты могут защищать клетки жизненно важных органов от различных повреждающих факторов, например, кислородного голодания, травм, кровопотери и т. д. В связи с этим у научного сообщества недавно возобновился интерес к инертному газу — ксенону уже в новом аспекте его использования.

В реанимации важна каждая минута

Руководитель Научно-исследовательского института общей реаниматологии им. В. А. Неговского ФНКЦ РР, профессор Игорь Владимирович Молчанов, с которым «Ридус» беседовал в прошлом году, стоит у истоков этой разработки не только в России, но и во всем мире.

Ученый вместе с коллегами разрабатывал основы применения ксенона для общей анестезии в клинических условиях. Интерес к ксенону обусловлен многими факторами. Во-первых, это одна из наиболее безопасных анестезий — препарат практически не имеет побочных эффектов, а во-вторых, при определенных клинических ситуациях препарат даже способен защитить органы и ткани от каких-то повреждающих факторов.

Это направление, особенно при остановке кровообращения, инсультах, инфарктах, интенсивно разрабатывается. Например, в будущем врач может применять ксенон для того, чтобы у пациента погибало меньше клеток при каком-то патологическом процессе. Если говорить о тяжелых случаях, то тогда газ может поступать в организм через трахеальную трубку, пока врачи будут проводить стандартные реанимационные мероприятия. Это позволит снизить риски развития инвалидности и сократить сроки реабилитации человека, — объяснил анестезиолог Рыжков.

Дело в том, что, когда реанимация происходит не в оборудованном помещении клиники, а, например, на улице, возрастает риск того, что даже при оказании первой медицинской помощи человек не сможет в последствии вести привычную жизнь.

Случилась у человека остановка сердца, он упал, и у врачей, которые еще должны добраться на место происшествия, есть всего пару минут, пока не началось кислородное голодание мозга. Если в течение 5−7 минут не начать реанимацию, то дальше прогноз резко ухудшается, так как даже если человека удастся реанимировать, он останется глубоким инвалидом.

Даже если вовремя начать реанимацию, то процент выживаемости всего 60−70%, то есть 3−4 человека из 10 все равно погибнут. Поэтому сейчас современные медицинские технологии направлены на создание условий, которые позволят замедлить процессы гибели клеток организма, чтобы врачи успели оказать медицинскую помощь.

Ксенон помогает замедлять обмен веществ в органах, снижая их чувствительность. При синтезе современных технологий и качественной медицинской помощи процент смертности в критических ситуациях будет заметно снижаться.

Опыты на животных

Собеседник рассказал «Ридусу», что почти все медицинские нововведения невозможны без экспериментов на животных, как правило, речь идет о крысах и мышах. Поэтому даже использование, казалось бы, безопасного ксенона, невозможно без экспериментов на животных.

Ни мне, ни моим коллегам, разумеется не доставляют удовольствия опыты, в результате которых погибает животное. Но, к сожалению, без таких экспериментов наука не сможет развиваться. Мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы принести животным наименьшие страдания — используем анестезию, по возможности стараемся избегать тяжелых инвазивных операций, — говорит Иван.

Ученый пояснил, что соблюдение всех биоэтических моментов — важный этап в любом эксперименте. Во всем мире сейчас действует принцип трех R, согласно которому, все биоэтические нормы должны соблюдаться, за чем регулярно следят специальные организации.

Сложности науки

Точные механизмы воздействия ксенона еще до конца не изучены. Медики знают, что добавление ксенона к стандартным процедурам увеличивает шанс на спасение, однако все исследования еще находятся на начальной стадии изучения.

Применение ксенона в срочной реанимации в качестве органопротектора только начинает зарождаться. Есть несколько экспериментальных и клинических исследований, однако, говорить о скором появлении этого метода в широкой медицинской практики пока рано.