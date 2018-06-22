6 вопросов анестезиологу-реаниматологу о работе, вере и пациентах

«Люди перед операцией почему-то больше всего боятся врача-анестезиолога, а не хирурга. Наверное, это связано с тем, что вокруг моей специальности слишком много мифов, и пациенты просто не знают, что это за врач такой — анестезиолог-реаниматолог», — так начал свой рассказ Игорь Владимирович Молчанов, доктор медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог.

На днях «Ридус» побывал в лектории «Тактики и практики» на встрече с врачом Игорем Владимировичем Молчановым, директором Научно-исследовательского института общей реаниматологии им. В. А. Неговского, который рассказал всю правду о профессии анестезиолога-реаниматолога.

Кто такой анестезиолог — реаниматолог

Игорь Владимирович, как главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, не понаслышке знает, что медицинская специальность «Анестезиология и реаниматология» выделилась отдельно сравнительно недавно, в конце 50-х — начале 60-х годов.

Молчанов начинал свою медицинскую деятельность, когда в России только появлялась профессиональная подготовка таких специалистов. Со временем многое изменилось, и сейчас анестезиология-реаниматология является одной из ведущих медицинских специальностей.

Встреча с Молчановым И.В. Яна Козырева

Двойное название специальности «анестезиолог-реаниматолог» связано с тем, что врач может одновременно проводить наркоз и реанимировать пациента.

Многие ошибочно думают, что главная задача врача-анестезиолога — ввести пациента в состояние наркоза, но это не совсем так.

Анестезиолог-реаниматолог сопровождает пациента до, во время и после операции, помогая ему менее болезненно перенести операцию и прийти в себя.

В лучшем случае, пациент уже какое-то время наблюдается в больнице, он полностью обследован и врач точно уверен, какую анестезию ему делать. Но нередко случаются и экстренные ситуации, когда человек поступает в больницу и о нем ничего неизвестно. В такой ситуации врачу анестезиологу-реаниматологу нужно в срочном порядке принимать ответственное решение: выбирать необходимый анестетик, рассчитывать его дозировку, — рассказал Игорь Владимирович Молчанов.

Что делать, если твой родственник в коме

Во время беседы с врачом возник очень интересный, но сложный вопрос про общение доктора и родственников пациента, так как анестезиологи-реаниматологи часто имеют дело с пациентами, которые не могут представлять себя сами. Например, человек находится в коме.

— Имеют ли права близкие родственники быть рядом с пациентом, который находится без сознания?

Это очень сложный вопрос, на самом деле. С одной стороны, у нас есть закон о соблюдении врачебной тайны, согласно которому мы не имеем право озвучивать болезнь, диагноз и лечение пациента. Откуда мы знаем, почему у человека, например, инсульт случился? А вдруг он с женой на кухне поругался, и сейчас ему только хуже от ее присутствия будет, — размышлял анестезиолог-реаниматолог.

С другой стороны, присутствие близких очень помогает пациентам быстрее восстанавливаться: разговоры, музыка, забота. Были случаи, когда человек вышел из комы через 5−7−15 лет и помнил, что происходило вокруг.

Все индивидуально и однозначно высказаться по теме невозможно, считает доктор.

Верят ли анестезиологи-реаниматологи в Бога

После вопроса о коме, зал оживился, и многие задавали философские вопросы. Например,

— Вы часто работаете с экстренными случаями, когда от смерти пациента отделяют доли секунд. И бывает так, что надежды нет, но происходит какое-то чудо. В работе анестезиолога-реаниматолога есть место для чуда?

Конечно, работа врача — это четкие действия, знания, логика, умение быстро реагировать в экстренных ситуациях, но бывает так, что даже высокий профессионализм врача бессилен, и остается только надеяться.

На философский вопрос девушки Игорь Владимирович тоже ответил по-философски:

«Любая удача — это заслуга Бога, любой промах — это только моя недоработка».

Насколько анестезия безопасна

Одним из самых главных мифов об анестезии, является миф об опасности наркоза. Но Молчанов уверяет, что современная медицина и опытный анестезиолог-реаниматолог позволят операции пройти не только безболезненно, но и безопасно.

Одна из наших недоработок — мы мало уделяем внимания популяризации современных способов анестезии, ее плюсах и минусах. Современные технологии позволяют проводить самые разнообразные виды обезболивания абсолютно безопасно, — рассказал врач.

Если анестезия выбрана и проведена правильно, хирург сможет провести многочасовую и сложную операцию, во время которой все функции человеческого организма будут под контролем специалиста. Но, конечно, нельзя полностью исключать все риски.

Особенно это касается экстренных случаев, когда анестезиолог-реаниматолог не имеет на руках лечебную карту пациента, а решение о выборе анестезии приходится принимать очень быстро.

Анестезия в первую очередь создана для безопасности пациента, отметил врач.

Первая медицинская помощь — что нужно знать?

Помимо философских вопросов о страхах и трудностях в работе анестезиолога-реаниматолога, слушатели спрашивали конкретные советы, например, как оказывать медицинскую помощь и где взять достоверную информацию о первой помощи.

Этим вопросом, наверняка, задавался каждый из нас, так как школьные уроки ОБЖ давно забыты, а пройти курсы оказания первой помощи вроде бы надо, но вечно некогда.

Нам еще повезло, что сейчас информацию об оказании первой помощи можно найти везде — в Интернете или на специальных курсах, но так было не всегда.

Когда-то благодаря стараниям основоположника российской реаниматологии Владимира Александровича Неговского, у нас в стране были организованы бригады врачей, которые обучали людей на различных предприятиях навыкам оказания экстренной помощи. Но с началом перестройки это замечательное начинание угасло, что сильно отбросило нас назад в борьбе со смертью. Сейчас все понемногу восстанавливается, но не так быстро, как хотелось бы, так как знать техники оказания первой помощи нужно не только обычным людям, но и многим врачам, — поделился Молчанов.

Каждый осознанный человек должен решить для себя, что правила оказания первой помощи нужно знать. Сегодня поможешь ты, завтра помогут тебе.

Каким должен быть анестезиолог-реаниматолог

В первую очередь, студент, который выбирает для поступления медицинский ВУЗ, должен понимать, что врач — это не про гонорары, отгулы и работу с 9 до 18. Те, кто несерьезно настроен или настроен не на то, что надо, никогда не станут врачами с большой буквы, считает Игорь Владимирович.

У врача анестезиолога-реаниматолога должно быть ангельское терпение и железные нервы, чтобы уметь принимать ответственные решения в экстренных ситуациях.