В соцсетях уличили аполитичный «Гринпис» в активной поддержке Навального

Российское подразделение «Гринпис» разместило на своей официальной странице в Facebook восторженный отзыв в адрес создателя ФБК Алексея Навального. В частности, экологическая организация похвалила оппозиционера за его призыв пользоваться пластиковыми пакетами как можно реже.

«Алексей вместе с супругой демонстрирует авоську и призывает всех пользоваться пластиковыми пакетами как можно реже. Молодец! Что пожелать Алексею в 2021-м? Мы за то, чтобы из эфиров исчезли одноразовые стаканчики», — пишет «Гринпис».

Интернет-пользователи восприняли похвалу «Гринпис» как участие организации в политических процессах России, а также напомнили экологам, что Алексей Навальный является большим любителем охоты и неоднократно выкладывал в Сеть фотографии убитых им собственноручно животных.

Стоит отметить, что представители международной экологической организации «Гринпис» всегда позиционировали себя вне политики.



История в том, что „Гринпис“ — все же отчасти политическая организация, хотя они постоянно утверждают обратное. Пост про Алексея Навального — это, на мой взгляд, пример политической рекламы. А если рассуждать на эту тему с точки зрения экологии, то Навальный — большой любитель поговорить, а вот с делами у него не очень. Я думаю, мы понаблюдаем, как Алексей пользуется авоськой, насколько у него все это осознанно, — прокомментировал ситуацию руководитель организационного комитета партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов.

Ранее «Гринпис» был уличен в распространении фейка о возобновлении транспортировки из Германии в Россию радиоактивных отходов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.