Фейки недели: опасные отходы из Германии и «Черная пятница» в Челябинске

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Россию завалят радиоактивными отходами из Германии

В середине этой недели российское отделение Greenpeace сообщило о возобновлении транспортировки из Германии в Россию радиоактивных отходов.

Как рассказали экологи, в период с 2019-го по 2022 год немецкая компания должна доставить в Свердловскую область порядка 12 тысяч тонн обедненного гексафторида урана.

Эксперт организации Рашид Алимов отметил, что «Росатом» ввозит в Россию гексафторид урана под предлогом его дообогащения. Однако на деле, утверждает Алимов, никакого дообогащения практически не производится.

Порядка 90% от массы «хвостов», которые ввезли оттуда изначально, никакой вторичной переработке уже не поддается и после дообогащения остается в России, — заявил эксперт.

В пресс-службе «Уральского электрохимического комбината», который якобы должен будет принять гексафторид урана, назвали сообщение Greenpeace недостоверным. Сотрудники предприятия обратили внимание, что к утилизации радиоактивных отходов комбинат отношения не имеет.

В «Росатоме» также опровергли новость экологов. В организации пояснили, что обедненный уран не входит в перечень радиоактивных отходов. Россия принимает его для получения так называемого обогащенного уранового продукта, который затем вывозится обратно в Германию. А вторичные урановые хвосты, остающиеся после обогащения, используются в атомной промышленности.

«Черная пятница» в ювелирных салонах Челябинска

Жители Челябинска целый год получают уведомления о распродаже в сети ювелирных салонов Sunlight в связи с ликвидацией предприятия. Теперь весь товар в магазинах Sunlight якобы продается по очень большим скидкам.

Однако в местном предпринимательском сообществе подозревают, что дело тут явно нечисто. Один из челябинских бизнесменов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить Sunlight. По его мнению, ликвидация магазинов и огромные скидки — это маркетинговый ход, который говорит о недобросовестной конкуренции и вводит покупателей в заблуждение, передает издание «74.ру».

Челябинец провел анализ стоимости ювелирных украшений в Sunlight и пришел к выводу, что по факту снижения цен не наблюдается. Кроме того, уверяет предприниматель, на сайте налог.ру нет информации о ликвидации магазинов.

В настоящий момент ФАС проводит проверку сети ювелирных салонов.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная акция Sunlight. Ранее с «ликвидацией» ювелирных салонов данной компании сталкивались жители Волгограда. Тогда антимонопольная служба установила, что это лишь пиар-акция и вынесла Sunlight предупреждение.

Как американский дизайнер сделал из фейка оригинал

Знаменитый американский дизайнер одежды Херон Престон купил небольшую партию контрафактных футболок Heron Preston в Китае и превратил их в оригинал. В частности, он немного изменил их дизайн, исправил написание своего имени с Herom Prestom и добавил несколько уникальных деталей. А еще Херон оставил на каждой футболке по автографу.

После Престон выставил ставшие «оригинальными» вещи на продажу. Причем стоимость одной такой футболки равняется цене китайского фейка.

«Возможно ли превратить подделку в легальный продукт? И что противоположно подделке? Я начал размышлять над этими вопросами, и в итоге у меня родилась такая идея», — написал Престон в своем Instagram.