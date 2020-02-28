Анкара назвала удар по своим войскам в Идлибе «атакой на НАТО»

Турецкие власти намерены утром 28 февраля начать консультации с НАТО по поводу авиационного налета и столкновений с правительственной армией Сирии в сирийской провинции Идлиб. Этот инцидент, по мнению Анкары, является «атакой на весь альянс». Турция ожидает «определенные шаги для создания в регионе бесполетной зоны», заявил в эфире местного телевидения Омер Челик — пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Эрдоган.

«Совершенное нападение на Турцию, является атакой на НАТО», — цитирует ТАСС слова Челика.

О потерях турецких военных в Идлибе ранее сообщил губернатор приграничной провинции Хатай Рахми Доган. По его словам, в Сирии при атаке погибли 29 и были ранены 36 военнослужащих.

По данным источника ТАСС, сразу после этих известий глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрал экстренное совещание, в котором приняли участие главы силовых ведомств и министр иностранных дел. По его итогам было сделано несколько громких заявлений. Турецкие военные нанесли ответный удар в Идлибе.