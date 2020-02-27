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США могут ограничить сообщение с пораженными коронавирусом странами

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© Pixabay

© Pixabay

Соединенные Штаты могут ограничить транспортное сообщение с государствами, в которых зафиксированы вспышки коронавируса. Однако это будет сделано по мере необходимости, подходящее время еще не наступило, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы проверяем многих людей, которые приезжают из Южной Кореи и Италии, которые были достаточно сильно затронуты. Что происходит в Китае — это и так очевидно», — цитирует ТАСС слова Трампа.

Президент отметил, что число заболевших в Китае, по последним данным, снижается. И это — «очень хорошая новость». «Так что посмотрим, что произойдет», — добавил он.

Временный запрет на въезд в США всех иностранных граждан, побывавших в Китае, уже введен. Он не затрагивает членов семей американцев и обладателей разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах.

По последним данным, болезнь COVID-19 уже проникла в 46 государств, включая США и Китай. По состоянию на утро 27 февраля заражены 81 260 человек, скончались 2770, выздоровели 30 006.

Российский МИД накануне предупредил граждан страны о нежелательности поездок в Италию, Южную Корею и Иран, где коронавирус нового типа получил достаточно широкое распространение. Въезд китайцев в Россию временно запрещен с 20 февраля.

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