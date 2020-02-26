МИД рекомендовал россиянам не ездить в ряд стран из-за коронавируса

Гражданам России рекомендуется временно воздержаться от поездок в страны, в которых в последнее время отмечены вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19. В целях предупреждения завоза опасной болезни на российскую территорию не стоит без особой нужды посещать Италию, Южную Корею и Иран, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

МИД обратился с просьбой ко всем российским гражданам, находящимся сейчас в Иране, Южной Корее и Италии, сообщить свои контактные данные в посольства России в этих странах. Сделать это можно по электронной почте или по телефонам «горячей линии». Необходимые адреса указаны в сообщении на сайте министерства. Дипломатическая служба готова регулярно информировать россиян о «мерах реагирования в связи с распространением коронавируса».

«В этих целях все российские граждане, находящиеся в Республике Корея, Исламской Республике Иран и Итальянской Республике, имеют возможность установить на свое мобильное устройство приложение МИД России „Зарубежный помощник“ (порядок установки указан на сайте Министерства)», — подчеркивается в сообщении МИД.

Ранее отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею призвал Роспотребнадзор. С с 1 марта Россия приостановит авиационное сообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавируса.