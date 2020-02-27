Шесть человек расстреляли на пивзаводе в США

Семь человек стали жертвами стрельбы на пивном заводе в американском городе Милуоки. В числе погибших — сам стрелок, сообщила местная пресса со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, стрелок был раньше сотрудником предприятия, на котором произошла трагедия. О его появлении на втором этаже здания полицейским сообщили по электронной почте.

Полиция оцепила место преступления в районе здания пивоваренной компании Molson Coors. Местных жителей просят обходить район. В социальных сетях появились фотографии и видео с места событий.



Новости о стрельбе с человеческими жертвами и пострадавшими в Соединенных Штатах появляются довольно регулярно. В конце января неизвестные открыли огонь из движущегося автомобиля по машине, припаркованной у здания суда города Бриджпорт в штате Коннектикут.

