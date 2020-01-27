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Четыре человека ранены при стрельбе у здания суда в США

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© Twitter

© Twitter

Неизвестные расстреляли из движущегося автомобиля машину, припаркованную у здания суда города Бриджпорт в штате Коннектикут. В результате нападения ранены четыре человека. Ведется поиск преступников.

По данным The New York Times, машина, из которой открыли огонь, была угнана. Пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. Полиция пока не сообщает о задержании преступников. К расследованию дела подключены сотрудники правоохранительных органов штата Коннектикут.

Любопытно, что около года назад в здании этого же суда произошла жестокая драка. В ней участвовали несколько десятков мужчин и женщин, был ранен сотрудник судебных органов, полиция арестовала троих участников побоища.

Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что сведений о пострадавших в Бриджпорте россиянах не поступало, пишет ТАСС.

Подобные происшествия давно перестали быть редкостью в США. Четыре дня назад неизвестный ранил и убил несколько человек в центре Сиэтла.

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