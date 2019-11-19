Возобновляемые источники энергии могут спасти тысячи жизней в Африке

Рост экономики и населения делает неизбежной промышленную революцию на африканском континенте. Эффективность и низкая стоимость современных возобновляемых источников энергии дают Африке уникальный шанс не зависеть от ископаемого топлива, которое отравляет окружающую среду в Европе, Соединенных Штатах, Индии и Китае. Если африканские страны выберут такое будущее, они смогут спасать от преждевременной смерти ежегодно около 20 тысяч своих граждан к 2030 году. Особенно остро этот вопрос стоит для ЮАР, Нигерии и Малави.

Сейчас многие африканские страны увеличивают число электростанций, работающих на ископаемом топливе, а также расширяют транспортную инфраструктуру. Так, в ЮАР вводится в эксплуатацию крупнейшая в мире угольная электростанция, в Намибии, Гане и Мозамбике электроэнергию в основном добывают за счет сжигания мазута.

Ученые рассчитали выбросы всех действующих и проектируемых африканских электростанций, а также выхлопы транспортных средств, учитывая прогнозируемый рост их числа, связанный с увеличением населения. Эти данные были заложены в глобальную модель GEOS-Chem, разработанную в Гарвардском университете.

Полученные цифры ужаснули: ежегодно от воздействия выбросов транспортных средств в Африке преждевременно умирают 13 тысяч человек. Еще 39 тысяч африканцев каждый год погибают из-за вредных веществ, содержащихся в дыме электростанций. Большая часть этих смертей происходит в южной части Африки, где планируется строительство большинства новых предприятий.

Некоторые страны не имеют развитой энергетики и не собираются строить новые электростанции, но также имеют высокие показатели смертности. Например, загрязнение от предприятий в ЮАР и Ботсване распространяется на север Анголы из-за преобладающих ветров и циркуляции воздушных масс.

По словам Элоизы Марэ — одного из авторов исследования — работа показывает, что сокращение выбросов в южной части Африки будет иметь далеко идущие последствия для здоровья жителей всего континента.

«У Африки есть возможность избежать ошибок, которые совершила большая часть остального мира в производстве и транспортировке электроэнергии. Технология, позволяющая избежать этих ошибок, уже существует. Выбор таких решений в отношении чистой энергии принесет большую пользу здоровью африканцев», — цитирует EurekAlert слова профессора Гарварда Джоэла Шварца.



Ученые считают, что их работа демонстрирует необходимость перехода к чистым источникам энергии в Африке и надеются, что она поможет стимулировать отказ от использования ископаемого топлива. Африканские страны могут стать первооткрывателями пути к переменам, полезным для климата Земли и здоровья миллионов землян.

Недавно британские экологи оснастили автобусные остановки кислородными масками. Они попытались привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха.