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Коронавирус начал вырываться за границы Италии

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© Pixabay

© Pixabay

Число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса в Италии достигло 322. От болезни COVID-19 скончались десять человек. Об этом заявил по итогам экстренного заседания итальянского правительства глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Самая сложная обстановка сложилась в Ломбардии, где заболели 240 человек и девять умерли. В Венето зафиксированы 43 случая заражения и один летальный исход. Коронавирус уже проник в Эмилию-Романью, Пьемонт, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, Лигурию, Тоскану и на Сицилию.

Болезнь начала распространяться и в соседние страны. О первом случае заражения COVID-19 заявили в Румынии. По данным Reuters, инфицированный три недели назад вернулся из Италии.

Впервые с новым заболеванием столкнулись в Швейцарии. Вирус нашли на юге страны в кантоне Тичино у итальянской границы. Федеральное ведомство по здравоохранению сообщило, что госпитализированный больной около десяти дней назад участвовал в мероприятии вблизи Милана.

Всех, кто контактировал с зараженным, поместили в карантин. При этом медицинское ведомство считает, что риск COVID-19 для Швейцарии остается на среднем уровне.

25 февраля российское посольство опровергло слухи об ограничении авиаперелетов между Россией и Италией.

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