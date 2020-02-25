найти ×
   
  • USD
    64.92
  • EUR
    70.46
СохранитьСохранено0
×

-206101

Посольство РФ опровергло слухи об ограничении авиасообщения с Италией

Small 85fd31f863
© Википедия

© Википедия

Авиационное сообщение между Россией и Италией осуществляется в штатном режиме. Никаких ограничений на перелеты не вводилось. Слухи, которые распространяются в прессе, не имеют ничего общего с действительностью, сообщило российское посольство в Италии.

«Относительно появляющейся в ряде СМИ информации о, якобы, применении ограничительных мер для воздушных судов, задействованных на авиамаршрутах между Россией и Италией, сообщаем, что это не соответствует действительности», — сказано в сообщении посольства в Twitter.

В посольстве отметили, что по имеющейся информации, регулярные авиарейсы между Италией и Россией осуществляются в штатном режиме.

22 февраля итальянские власти на экстренном заседании приняли декрет о мерах, призванных препятствовать распространению COVID-19. В 12 городах Ломбардии и Венето ввели карантин. Их жителям запрещено выезжать куда-либо. 25 февраля стало известно о первом случае заражения в соседней Швейцарии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Жевательная смола помогла реконструировать облик женщины эпохи неолита
8219618читать позжечитаю позже
Экономика
Две тысячи избранных богаче 4,6 миллиарда самых бедных людей Земли
6023497читать позжечитаю позже

главное


Кино
Обзор фильма «Соник в кино»: гость из 16-битного прошлого

Неоднозначная экранизация приключений ежика, которая неизбежно разделит зрителей на два лагеря.

948666читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе06 февраля

Успокаиваем отпрыска, предварительно успокоив себя.

105311читать позжечитаю позже