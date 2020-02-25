Посольство РФ опровергло слухи об ограничении авиасообщения с Италией

Авиационное сообщение между Россией и Италией осуществляется в штатном режиме. Никаких ограничений на перелеты не вводилось. Слухи, которые распространяются в прессе, не имеют ничего общего с действительностью, сообщило российское посольство в Италии.

«Относительно появляющейся в ряде СМИ информации о, якобы, применении ограничительных мер для воздушных судов, задействованных на авиамаршрутах между Россией и Италией, сообщаем, что это не соответствует действительности», — сказано в сообщении посольства в Twitter.

В посольстве отметили, что по имеющейся информации, регулярные авиарейсы между Италией и Россией осуществляются в штатном режиме.



22 февраля итальянские власти на экстренном заседании приняли декрет о мерах, призванных препятствовать распространению COVID-19. В 12 городах Ломбардии и Венето ввели карантин. Их жителям запрещено выезжать куда-либо. 25 февраля стало известно о первом случае заражения в соседней Швейцарии.