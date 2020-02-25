найти ×
   
  • USD
    64.30
  • EUR
    69.42
СохранитьСохранено0
×

005012

Украинцы с Diamond Princess отказались от эвакуации на родину

Small 85fd31f863
© YouTube

© YouTube

Практически все граждане Украины, находящиеся на печально известном круизном лайнере Diamond Princess в Японии, отказались от эвакуации в родную страну. Из 25 человек лишь один пока не высказал своего мнения на этот счет. Остальные ответили на предложение отрицательно.

«Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину», — цитирует «Громадское радио» слова начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы украинского МИД Максима Коваленко.

На Diamond Princess находится 25 граждан Украины. Все они — члены экипажа лайнера. Двое попали в больницу. По словам Коваленко, обязательства украинцев «определяются контрактом», однако учитываются и их желания.

«Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт», — рассказал представитель министерства иностранных дел, отметив, что в МИД и Минздрав учитывают возможные изменения в настроении сограждан.

Возможно, на решение украинцев с круизного лайнера повлияли обстоятельства «встречи», которую устроили на родине ранее эвакуированным соотечественникам.

Тем временем граждан России с лайнера Diamond Princess поместили в карантин в Казани.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Носороги могут стать жертвами злоупотребления антибиотиками
2128986читать позжечитаю позже
Технологии
Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani
4017476читать позжечитаю позже

главное


Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

3211249читать позжечитаю позже

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети13 декабря 2019

Сначала питомец пристально посмотрел в камеру, словно изучая обстановку.

691160705читать позжечитаю позже