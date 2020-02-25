Украинцы с Diamond Princess отказались от эвакуации на родину

Практически все граждане Украины, находящиеся на печально известном круизном лайнере Diamond Princess в Японии, отказались от эвакуации в родную страну. Из 25 человек лишь один пока не высказал своего мнения на этот счет. Остальные ответили на предложение отрицательно.

«Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину», — цитирует «Громадское радио» слова начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы украинского МИД Максима Коваленко.

На Diamond Princess находится 25 граждан Украины. Все они — члены экипажа лайнера. Двое попали в больницу. По словам Коваленко, обязательства украинцев «определяются контрактом», однако учитываются и их желания.

«Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт», — рассказал представитель министерства иностранных дел, отметив, что в МИД и Минздрав учитывают возможные изменения в настроении сограждан.

Возможно, на решение украинцев с круизного лайнера повлияли обстоятельства «встречи», которую устроили на родине ранее эвакуированным соотечественникам.

Тем временем граждан России с лайнера Diamond Princess поместили в карантин в Казани.