Полиция Украины задержала 24 противника эвакуации из-за COVID-19

Столкновения с полицией в Новых Санжарах в Полтавской области Украины завершились задержанием 24 человек, протестовавших против размещения в местном санатории эвакуированных из китайского Уханя сограждан. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко. В результате народных волнений, вызванных страхом перед коронавирусом нового типа, пострадали девять полицейских и одно гражданское лицо

Утром 20 февраля полицейские задержали 17 человек. Вечером состоялось еще семь задержаний. По данным полиции, в результате столкновений пострадали девять сотрудников правоохранительных органов и одно гражданское лицо. Открыто два уголовных дела. Власти пообещали дать «принципиальную оценку» инциденту у санатория Национальной гвардии Украины «Новые Санжары».

Полицейские утверждают, что столкновения спровоцировали группы агрессивно настроенных людей. На сотрудников полиции попытались наехать автомобилем. Силовикам пришлось «прекратить групповое нарушение правопорядка».

На пути автобусов с 45 украинцами, эвакуированными из Уханя, появились автомобильные покрышки и кордоны протестующих. В окна полетели камни, было разбито несколько стекол. Толпа скандировала ругательства.



Полиция с помощью бронетехники расчистила дорогу, после чего автобусы с эвакуированными проехали на территорию санатория.



Интересно, что события в Тюмени, куда эвакуировали из Уханя россиян, развивались совсем по другому сценарию. Хотя люди поначалу тоже проявили определенное беспокойство и недовольство.