найти ×
   
  • USD
    63.74
  • EUR
    68.77
СохранитьСохранено0
×

00432

Полиция Украины задержала 24 противника эвакуации из-за COVID-19

Small 85fd31f863
© Twitter

© Twitter

Столкновения с полицией в Новых Санжарах в Полтавской области Украины завершились задержанием 24 человек, протестовавших против размещения в местном санатории эвакуированных из китайского Уханя сограждан. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко. В результате народных волнений, вызванных страхом перед коронавирусом нового типа, пострадали девять полицейских и одно гражданское лицо

Утром 20 февраля полицейские задержали 17 человек. Вечером состоялось еще семь задержаний. По данным полиции, в результате столкновений пострадали девять сотрудников правоохранительных органов и одно гражданское лицо. Открыто два уголовных дела. Власти пообещали дать «принципиальную оценку» инциденту у санатория Национальной гвардии Украины «Новые Санжары».

Полицейские утверждают, что столкновения спровоцировали группы агрессивно настроенных людей. На сотрудников полиции попытались наехать автомобилем. Силовикам пришлось «прекратить групповое нарушение правопорядка».

На пути автобусов с 45 украинцами, эвакуированными из Уханя, появились автомобильные покрышки и кордоны протестующих. В окна полетели камни, было разбито несколько стекол. Толпа скандировала ругательства.

Полиция с помощью бронетехники расчистила дорогу, после чего автобусы с эвакуированными проехали на территорию санатория.

Интересно, что события в Тюмени, куда эвакуировали из Уханя россиян, развивались совсем по другому сценарию. Хотя люди поначалу тоже проявили определенное беспокойство и недовольство.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Обзор фильма «Соник в кино»: гость из 16-битного прошлого
948666читать позжечитаю позже
Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа
9011395читать позжечитаю позже

главное


Экология
Общество
Компания из США поделилась опытом «компостирования» трупов

Услуги «экологически чистого» захоронения покойников начнут оказывать через год.

208718читать позжечитаю позже

Здоровье
Наука и техника
Названо животное, от которого новый коронавирус мог передаться человеку23 января

Они продавались на оптовом рынке в китайском городе Ухань.

3047777читать позжечитаю позже