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Логинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону

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© Matthias Balk/dpa/ТАСС

© Matthias Balk/dpa/ТАСС

Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Логинов финишировал третьим в гонке преследования, допустив лишь один промах на четвертом огневом рубеже.

В итоге он уступил французу Эмильену Жаклену, который одержал победу, и норвежцу Йоханнесу Бе, занявшему третье место соответственно.

Накануне Логинов стал чемпионом мира, победив в спринтерской гонке.

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