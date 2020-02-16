Логинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону
- 16 февраля 2020, 17:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Логинов финишировал третьим в гонке преследования, допустив лишь один промах на четвертом огневом рубеже.
В итоге он уступил французу Эмильену Жаклену, который одержал победу, и норвежцу Йоханнесу Бе, занявшему третье место соответственно.
Накануне Логинов стал чемпионом мира, победив в спринтерской гонке.
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