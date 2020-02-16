Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Логинов финишировал третьим в гонке преследования, допустив лишь один промах на четвертом огневом рубеже.

В итоге он уступил французу Эмильену Жаклену, который одержал победу, и норвежцу Йоханнесу Бе, занявшему третье место соответственно.

Накануне Логинов стал чемпионом мира, победив в спринтерской гонке.