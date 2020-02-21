Почему «Голос» выступил против предстоящего голосования по Конституции

Члены ассоциации «Голос» раскритиковали процедуру проведения голосования по поправкам в российскую Конституцию. В частности, им не понравилось, что на участках для голосования будут работать только наблюдатели от Общественной палаты РФ. По мнению представителей «Голоса», такой порядок волеизъявления граждан неприемлем. Они полагают, что контролировать процесс голосования должны не только наблюдатели от ОП РФ, но и наблюдатели от других организаций, как это происходит на выборах. Иначе, уверены активисты, дело грозит обернуться фальсификацией результатов.

Глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал опасения «Голоса» странными и безосновательными. Эксперт напомнил, что наблюдать за голосованием от Общественной палаты могут все неравнодушные граждане, в том числе и сторонники каких-либо политических партий. Для этого, отметил Мартынов, нужно всего лишь пройти регистрацию и краткий курс обучения.

«Речь идет не о выборах, где существует определенная конкуренция и всевозможные законодательные механизмы, направленные на то, чтобы избежать возможной нечестности. Мы говорим об обычном голосовании за определенные конституционные поправки. Этого голосования, согласно букве закона, могло бы и не быть. Парламент, где партия власти имеет конституционное большинство, мог принять эти поправки самостоятельно. На мой взгляд, то, что президент Владимир Путин фактически настоял на проведении всенародного голосования, говорит о его желании понять и прочувствовать отношение граждан к предстоящим изменениям. Таким образом, голосование обеспечит конституционным поправкам безусловную легитимность. Никто не сможет поставить их под сомнение», — рассказал Мартынов.

Эксперт отметил, что обсуждаемые поправки в российскую конституцию вызвали «феноменальную реакцию Запада». К примеру, многим уважаемым за рубежом политологам весьма не понравилась инициатива актера Владимира Машкова о закреплении в Основном законе запрета на отчуждение территорий.

Наши зарубежные партнеры не раз поднимали вопрос о принадлежности Курильских островов, Крыма и других территорий России. А запрет на отчуждение земель, если он будет прописан в Конституции, поставит в этих бессмысленных рассуждениях жирную точку. Естественно, против этого поднимается вой. В том числе и со стороны ассоциации «Голос», которая зачастую выступает как часть сообщества наших западных оппонентов, — заключил Алексей Мартынов.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.