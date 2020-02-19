Эксперты ЭИСИ поддержали конституционный запрет на отчуждение территорий

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) прошел очередной круглый стол, посвещенный поправкам в Конституцию РФ. В этот раз представители института и приглашенные политологи сосредоточились на поправке, запрещающей отчуждение территорий России. С идеей принятия такой нормы выступил актер Владимир Машков на встрече президента с рабочей группой, занимающейся разработкой предложений по внесению изменений в Основной закон. Глава государства Владимир Путин назвал инициативу Машкова интересной и попросил юристов «сформулировать это должным образом».



Политолог Олег Матвейчев считает, что запрет на отчуждение территорий не позволит будущему руководству России «расплачиваться землями», а еще «прекратит резонансные разговоры о передаче Курильских островов Японии».

«В начале двухтысячных годов действующий президент Владимир Путин высказался об укреплении государства. И все двадцать лет своего нахождения у власти он был верен этой идее. Разумеется, Путин не хочет, чтобы после его ухода кто-то взял и помножил на ноль плоды двадцатилетних трудов. А варианты такие есть. Многие наши западные оппоненты спят и видят, когда Владимир Путин уйдет. Они надеются, что возникнет некий момент, когда они смогут провести во власть своего человека. Таким образом, к власти может прийти президент, которого, к примеру, обяжут расплачиваться за поддержку российскими территориями. Однако поправка, озвученная Машковым, не позволит ему этого сделать», — пояснил Матвейчев.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в свою очередь рассказал, как аналогичная конституционная норма спасла Испанию от распада на несколько государств.

Все мы помним события, когда Каталония едва не вышла из состава Испании. Всё было за то, чтобы это автономное сообщество стало независимым государством. Так бы, собственно говоря, и случилось, если бы не статья Конституции, говорящая о едином и неделимом суверенитете. По сути, данная норма спасла Испанию от развала на несколько стран… Вполне вероятно, что после отделения Каталонии пошла бы цепная реакция, ведь Испания вся состоит из автономий, — рассуждает Манойло.

Глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил «феноменальную реакцию Запада» на поправку Машкова. По его словам, многие уважаемые за рубежом политологи назвали эту поправку «новым демаршем Владимира Путина против всего просвещенного мира».



«Хотя это всего лишь предложение известного артиста, которое понравилось нашему президенту», — подчеркнул Мартынов.

«Выходит, предположение о том, что в будущем, когда Путин уйдет, наши оппоненты попробуют с кем-то из новых руководителей России о чем-то договориться, оно вполне оправдано. Так что запрет на отчуждение территорий — это серьезный системный предохранитель», — подытожил эксперт.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.