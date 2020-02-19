Тюмень справилась с паникой и своих не бросила

Две недели карантина в санатории «Градостроитель» сменили панику в социальных сетях, неприязнь и хэштег #спаситеТюмень знакомым девизом «своих не бросаем». Начало операции по вывозу россиян из охваченного вспышкой коронавируса Уханя вызвало страх и возмущение у жителей областной столицы. Провожали соотечественников, как старых друзей, желая здоровья и счастья. О том, как это происходило, написал сайт URA.RU.

Об эвакуации в город из Китая 300 граждан России стало известно 4 февраля. «Из Тюмени сделали Чернобыль при молчаливом согласии горожан. Нас даже никто и не подумал спрашивать», — так отреагировал на новость в тюменской группе «ВКонтакте» местный житель Дмитрий Ударов. Его поддержали другие. В адрес властей посыпались упреки и негатив из-за того, что тюменцы должны подвергать себя риску «из-за каких-то больных на голову, которые шастали по Китаю и слали репортажи оттуда, что все ок». Поползли слухи, что Минздрав готовится к эпидемии, поскольку везут «потенциально зараженных», из аптек начали исчезать маски и препараты против гриппа.

Тюменские власти отреагировали на критику и панику населения правильно. Эвакуация россиян из Китая широко освещалась в прессе, журналистам разрешили встретить самолеты МЧС на летном поле, о состоянии здоровья вывезенных из Уханя ежедневно отчитывались, распространялась информация о способах защиты от коронавируса. Был запущен флешмоб «Своих не бросаем», известные люди высказывались в поддержку соотечественников, находящихся на карантине в санатории «Градостроитель». К жителям Тюмени в прямом эфире обратился губернатор Александр Моор, ответив на все высказанные в его Instagram претензии. Он подчеркнул, что Тюмень выбрали среди многих регионов России из-за лучшей готовности к выполнению задачи.

Огромную роль в нормализации обстановки сыграла и команда людей, обеспечивавшая процесс карантина в «Градостроителе». Медики и другие сотрудники, до этого не являвшиеся единым коллективом, стали буквально одним целым. Они делали все, чтобы оградить от негатива и сделать комфортной жизнь эвакуированных из Китая и оказавшихся в замкнутом пространстве соотечественников. В социальных сетях публиковались фотографии и видеозаписи из санатория. Жители Тюмени видели, что соблюдаются все санитарные нормы, среди эвакуированных нет заразных больных.



И тревога начала отступать, у ворот санатория появились гости с подарками и просто добрыми словами. Интересно, что многие тюменцы удалили свои гневные комментарии в социальных сетях, заменив их пожеланиями здоровья и счастья. Кто-то даже признался, что стало стыдно.

«Слава Богу, наша область справилась с этим вызовом, на самом деле — мы своих не оставляем. Все спокойно мы восприняли, из этой ситуации вышли с честью, и Всевышний нам помог в этом», — заявил имам-мухтасиб Тюменской области Центрального духовного управления мусульман России Ильдар Зиганшин.

Медики, все эти две недели добровольно жившие и работавшие в «Градостроителе», признались, что пациенты стали для них родными людьми. «А когда они уезжали, мы все плакали, потому что было жалко расставаться. Правда. Прям на душе было тяжело очень. Уезжали, друг друга обнимали, они нам пели песни», — цитирует сайт LIFE слова старшей медсестры Натальи Монастыревой.

Правительство области наградило медицинский и обслуживающий персонал санатория «Градостроитель» грамотами и денежными премиями за самоотверженный труд и заботу о пациентах.