«Спартак» порадовал фанатов разгромом «Ак Барса»

Вторая в сезоне встреча «Спартака» и «Ак Барса» ничего не решала для обеих команд в турнирном отношении. Москвичи вряд ли смогут сдвинуться с пятой строчки на «западе» ни вверх, ни вниз. Казанцы уже выиграли первое место у себя на «востоке». Однако поединок получился богатым на голы, красивым, упорным и даже немного «злым». Похоже, что «красно-белые» немного «завелись» по итогам спорных судейских решений в прошлой игре в Казани пять дней назад. Помня эти 1:4, хозяева горели желанием дать бой и выиграть у грозного соперника впервые с 12 сентября 2017 года. И наверняка хотелось порадовать болельщиков в последнем домашнем матче регулярного сезона КХЛ.

Начало игры показалось продолжением встречи в Казани. Хозяев снова часто удаляли, «Ак Барс» наседал на ворота Гудачека и преуспел на 10-й минуте после броска Галиева. Судьи анализировали гол на предмет паса рукой, но приняли решение в пользу атаки.



Во втором периоде Хохлачев сравнял счет, как пятью днями ранее в Казани, но «Ак Барс» уже на следующей минуте снова вышел вперед. В прошлой игре «Спартаку» не удалось совершить «возвращение», во многом благодаря странным удалениям, но в этот раз все было иначе. «Красно-белые» уверенно играли в меньшинстве, получали шансы сами «разыграть лишнего», и на 18-й минуте после идеального розыгрыша Федоров сравнял счет.

Однако на этом «перестрелка» не окончилась. Судьи трижды подряд сажали на скамейку штрафников игроков хозяев поля, и с третьей попытки гости вновь вышли вперед — забил Тихонов. И все же второй период выиграл «Спартак». «Ак Барс» ошибся на смене, и из-за шестого полевого игрока оказался в меньшинстве. Удаление реализовал Ансель Галимов, на перерыв команды ушли при равенстве в счете — 3:3.

В третьем периоде забивал только «Спартак». Сначала Даугавиньш вколотил шайбу в сетку после гениального паса капитана — Анатолия Никонцева. Затем Карсумс нашел дырочку между плечом голкипера гостей Рейдеборна и перекладиной. Два гола за 39 секунд заставили тренеров «Ак Барса» сменить вратаря. Казанцы тут же вновь получили большинство, но им от этого стало только хуже.



Ансель Галимов, чье странное удаление за умышленный якобы сдвиг ворот оказалось фатальным в прошлом матче, на этот раз оформил «дубль» и поставил точку в игре. Нападающий «красно-белых» убежал к воротам соперника и забил в меньшинстве. Забавно, что празднуя, форвард едва не впечатал в борт одного из главных арбитров. Штаб «Ак Барса» запросил просмотр на предмет «вне игры», словно это что-то могло изменить. Но судьи гол не отменили.

Конец игры ознаменовался еще пятью удалениями: тремя у хозяев и двумя — у гостей. Однако на табло осталось «+3» у «Спартака», что стало достойным ответом на итог прошлой встречи в Казани. Голкипер Юлиус Гудачек, заработавший очередную голевую передачу в этом матче, исполнил фирменное шоу по случаю победы на радость трибунам.



Оставшиеся две игры «Спартак» проведет на выезде. Правда, «выезд» будет не дальним: в Петровский парк к «Динамо» и в Подольск к «Витязю». Потом — плей-офф, но это будет совсем другая история.



Интересно, что свой выход в плей-офф «Спартак» в этом сезоне оформил в 666-м по счету матче КХЛ.