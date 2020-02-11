«Спартак» вышел в плей-офф в 666-м матче КХЛ

Московский «Спартак» решил задачу выхода в плей-офф КХЛ, победив на своем льду магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2. По ходу встречи «красно-белые» уступали в две шайбы, но сумели перевернуть ход поединка буквально за 40 секунд в третьем периоде.

Хозяевам поля не приходилось рассчитывать на легкую прогулку. «Спартак» в двух прошлых играх не смог ни разу поразить ворота соперников, а гостям сейчас очень нужны очки для попадания в плей-офф. Эту же задачу решали и спартаковцы. Дополнительную интригу матчу, значившемуся в календаре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под номером 666, придавали личности тренеров команд — бывших наставников национальной сборной и питерского СКА Олега Знарка и Ильи Воробьева. Результат оправдал надежды, и зрителям не было скучно на секторах.



«Спартак» попытался начать «первым номером» и постоянно атаковал в первом периоде, но скорее мог пропустить в острых ответных выпадах магнитогорцев. Выручали вратарь Юлиус Гудачек и даже штанги. При этом достаточно работы было и у ветерана Василия Кошечкина в воротах «Металлурга». Голкиперы справились и не позволили измениться счету на табло до перерыва.



Во втором периоде Богдан Потехин и Андрей Нестрашил вывели «Магнитку» вперед, и по игре «Спартаку» практически ничего не светило. Более того, несколько раз Гудачек оставил своей команде шансы, отразив несколько опасных бросков. Из нокдауна хозяев вывел трудовой гол Робина Ганзла, который успел добить шайбу в ворота после броска капитана «красно-белых» Анатолия Никонцева.



В середине третьего периода «Спартак» буквально на пару минут «взорвался», и решил вопрос о победителе матча. Сначала Патрик Херсли завершил «карусель» в зоне соперника точным броском от синей линии, а еще через 40 секунд Каспарс Даугавиньш моментально реализовал большинство, которое гости заработали глупейшим образом — Максим Матушкин нарочно выбросил шайбу на трибуны, чтобы провести смену вратаря.

Финальный штурм «Металлурга» спартаковцы не только выдержали, но и сумели поразить пустые ворота соперника — Анатолий Никонцев нашел пасом Робина Ганзла и тот оформил «дубль».



Интересно, что 666-й матч календаря КХЛ этого сезона стал 297-м в составе «Спартака» для капитана — Анатолия Никонцева. Это — новый клубный рекорд в лиге. Прежний принадлежал «Легенде 17» — Артему Воронину, который передал привет бывшему партнеру.

Победа позволила «Спартаку» обеспечить себе место в плей-офф. Команда набрала 70 очков после 56 матчей. Осталось только подняться повыше в таблице, чтобы иметь преимущество своей площадки. «Металлург» с 58 очками находится на восьмом месте в Восточной конференции.

