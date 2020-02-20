В бизнес-зале Шереметьево обвалился потолок

В терминале С московского аэропорта Шереметьево обрушился потолок.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в одном из бизнес-залов.

На размещенной в Сети фотографии видно, что конструкция упала прямо на кресла для пассажиров. Их, судя по всему, в момент обрушения не было, предполагает телеканал.

По данным Life Shot, обрушение произошло в тот момент, когда в помещении проводил работы электрик. Согласно имеющейся информации, он отделался легкими ушибами.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, небольшое обрушение произошло в неэксплуатируемой части терминала С во время ремонта. При этом инцидент случился в понедельник, но стало известно о нем только сегодня. По словам собеседника агентства, пострадавших нет.

Ранее «Ридус» писал о том, что в августе 2019 года в Шереметьево рухнул каркас крыши строящегося ангара.



Также сообщалось, что в июне 2019 года терминал В аэропорта Шерметьево залило водой. Людям приходилось ходить по огромным лужам. Очевидцы рассказали, что «дождь» лил с потолка в аэропорту примерно на протяжении получаса.