В бизнес-зале Шереметьево обвалился потолок
- 20 февраля 2020, 22:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В терминале С московского аэропорта Шереметьево обрушился потолок.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в одном из бизнес-залов.
На размещенной в Сети фотографии видно, что конструкция упала прямо на кресла для пассажиров. Их, судя по всему, в момент обрушения не было, предполагает телеканал.
По данным Life Shot, обрушение произошло в тот момент, когда в помещении проводил работы электрик. Согласно имеющейся информации, он отделался легкими ушибами.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, небольшое обрушение произошло в неэксплуатируемой части терминала С во время ремонта. При этом инцидент случился в понедельник, но стало известно о нем только сегодня. По словам собеседника агентства, пострадавших нет.
Ранее «Ридус» писал о том, что в августе 2019 года в Шереметьево рухнул каркас крыши строящегося ангара.
Также сообщалось, что в июне 2019 года терминал В аэропорта Шерметьево залило водой. Людям приходилось ходить по огромным лужам. Очевидцы рассказали, что «дождь» лил с потолка в аэропорту примерно на протяжении получаса.
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