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Стала известна причина потопа в Шереметьево

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Противопожарная система сработала в аэропорту Шереметьево из-за задымления, вызванного микроволновой печью, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается также, что последствия ложного кратковременного срабатывания противопожарной системы в терминале B уже устранены.

В пресс-службе уточнили, что аэропорт работает в штатном режиме, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что 9 июня в Шереметьево сработала пожарная сигнализация, хотя возгорания в здании не было. В результате терминал В залило водой. Людям приходилось ходить по огромным лужам. Очевидцы рассказали, что «дождь» лил с потолка в аэропорту примерно на протяжении получаса.

«Потоп» попал на видео.

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