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В туалете одной из школ Владикавказа установили видеокамеры

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кадр из видео

кадр из видео

Руководство одной из владикавказских школ выбрало довольно неожиданный способ борьбы со снюсом.

Чтобы ученики были всегда на виду, в мужском туалете были установлены камеры наблюдения, сообщает Mash.

Школьники заподозрили неладное, когда кто-то из них случайно увидел на мониторе в кабинете завуча прямую трансляцию из сортира, пишет паблик.

Инспекцию запечатлели на видео. На кадрах видно, как камеры отыскали, удалили и даже разобрали.

Ранее «Ридус» писал, что жительница Калининграда Екатерина Серебренникова пожаловалась в региональный минздрав и прокуратуру на видеокамеру, установленную в кабинете УЗИ в женской консультации. По ее словам, уже раздевшись, она заметила видеокамеру, которая находилась прямо напротив кушетки для пациентов. Кроме того, Серебренникова утверждала, что о видеосъемке ее никто не предупреждал. В минздраве ей ответили, что консультация — это публичное место.

Главный врач роддома заявил, что видеонаблюдение в кабинетах ультразвуковой диагностики проводится в целях контроля качества помощи, контроля имущества в помещении, а также антитеррористической безопасности.

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