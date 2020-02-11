Жительница Калининграда сообщила о видеокамерах в кабинете гинеколога

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова пожаловалась в региональный минздрав и прокуратуру на видеокамеру, установленную в кабинете УЗИ в женской консультации.

По ее словам, уже раздевшись, она заметила видеокамеру, которая находилась прямо напротив кушетки для пациентов.

Серебренникова утверждает, что о видеосъемке ее никто не предупреждал.

"Вообще это достаточно интимный момент, не хотелось бы, чтобы кто-то посторонний видел это, - рассказала девушка РИА Новости. - Потом я проконсультировалась с юристами, которые сказали мне, что это незаконно».

При этом в минздраве, куда она обратилась 11 октября прошлого года, ей ответили, что консультация - это публичное место.

Ее обращение в прокуратуру надзорное ведомство перенаправило в женскую консультацию, откуда на днях пришел ответ, что медучреждение не нарушает прав пациентов.

Как отмечает агентство, ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку информации о том, что в Калининграде в кабинетах гинекологов в женской консультации установили видеокамеры. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Ранее «Ридус» писал о том, что глава частной клиники попросил местного умельца установить записывающие устройства в нескольких кабинетах. В итоге они были замаскированы под систему пожарной охраны.



В итоге житель Костромы, продавший директору две видеокамеры и установивший их, был приговорен судом к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

