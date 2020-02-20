Суд арестовал бывшую помощницу зампреда правительства Алексееву

Бывшая помощница заместителя председателя правительства России Анастасия Алексеева арестована Басманным судом Москвы на два месяца. Ее подозревают в получении взяток на сумму более четырех миллионов рублей.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 19 апреля», — цитирует ТАСС текст решения суда.

Анастасия Алексеева являлась помощницей двух бывших вице-премьеров — Антона Силуанова и Аркадия Дворковича. Следствие располагает данными о том, что фигурантка дела получила билеты и путевки в Таиланд и Доминиканскую республику. Посредником в передаче взятки являлся гражданин Соединенных Штатов Джин Мирон Спектор. Его задержали 20 февраля вместе с Алексеевой.

По делу также проходят учредитель компании «М-Фарма» Вадим Якушкин и бывший генеральный директор и владелец компании «Промомед Рус» Максим Якушкин. Следствие пока не определило их статус, равно как и не раскрыло мотив передачи взятки. Алексеева своей вины не признает.

Известно, что Алексеева являлась сотрудником секретариата Антона Силуанова, а до мая 2018 года работала у Аркадия Дворковича. В ноябре того же года чиновницу уволили. По данным СМИ, причиной увольнения стала передача служебной информации посторонним лицам.

Американец Джин Спектор также был ранее арестован судом на два месяца.