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Гражданина США арестовали в Москве за посредничество во взяточничестве

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© Интерпресс/ТАСС

© Интерпресс/ТАСС

Басманный суд Москвы вынес постановление об аресте на два месяца гражданина США Джина Спектора, подозреваемого в посредничестве в передаче взятки.

Как сообщает ТАСС, следствием установлено, что за период с 2015 по 2016 годы бывший помощник зампредседателя правительства РФ Анастасия Алексеева получила от гражданина Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя.

Взятки в сумме более 4 млн рублей, представляли собой билеты и путевки в Таиланд на новогодние каникулы 2016 года и в Доминикану на майские праздники.

Отмечается, что в этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, занимавшего должность вице-премьера.

Агентство отмечает, что Джин Спектор — изобретатель, запатентовавший в России лекарство от онкологических заболеваний.

Ранее «Ридус» писал о том, что в ноябре 2018 года Анастасию Алексееву, работавшую в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова, уволили за разглашение конфиденциальных рабочих данных.

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