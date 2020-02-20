В Китае сообщили, когда эпидемия коронавируса будет остановлена

В Китае рассчитывают, что эпидемия коронавируса будет остановлена уже к 20 марта, сообщил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, являющийся также координатором депутатской группы по связям с парламентом КНР.

Об этом он узнал во время встречи с послом КНР в России Чжан Ханьхуэйем. После беседы с ним Гаврилов заявил, что Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии, позволяющего предотвратить распространение эпидемии.

«Китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена», — цитирует депутата «Интерфакс».

Гаврилов также добавил, что в КНР будет создана свободная медицинская зона для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Германию заявил об успехах Пекина в контроле над коронавирусом COVID-19 (2019-ncov). По его словам, усилия правительства позволили предотвратить распространение коронавируса по миру, а за пределами КНР число заражений не превышает 1% от количества заболевших в самой стране.

Как сообщал «Ридус», в восточной китайской провинции Чжэцзян запущен в производство первый препарат, который может оказаться эффективным в борьбе с новым коронавирусом.

Кроме того, китайские ученые начали тестировать на животных часть вакцин, разрабатываемых для борьбы с коронавирусом COVID-2019.

Также стало известно, что ученые в Гонконге уже разработали вакцину против коронавируса, вспышка которого началась в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. При этом использовать ее можно будет только после клинических испытаний.