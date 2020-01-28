СМИ сообщили о разработке вакцины против китайского коронавируса

Ученые в Гонконге уже разработала вакцину против коронавируса, вспышка которого началась в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

При этом, как сообщает South China Morning Post, использовать ее можно будет только после клинических испытаний.

По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы. Испытать же ее на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, пишет издание.

Известно, что вакцину против коронавируса также разрабатывают в центральной части Китая, в США и России.

Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном университете предложили использовать созданное в вузе лекарство «Триазаверин» для борьбы с китайским коронавирусом. Ученые утверждают, что данный препарат чрезвычайно эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и тот, что устроил вспышку нового заболевания в Китае.

По последним данным, в Китае зарегистрировано около 4,55 тысячи случаев заражения новым коронавирусом, умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах. За последние сутки подтверждены первые случаи в Германии и Камбодже.

Напомним, первая вспышка пневмонии нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Эксперты установили, что источником заражения стали дикие животные, которых продавали на рынке морепродуктов в Ухане. Также выяснилось, что заразиться возбудителем смертельно опасной пневмонии можно и в инкубационный период, который составляет от одного до 14 дней.