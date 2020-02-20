Кинолог объяснил, почему «собаки-хатико» так преданы своим хозяевам

Преданность собак своим хозяевам, в частности, воспетая в фильме «Хатико: Самый верный друг», объясняется правильным воспитанием и дрессировкой домашнего питомца, а также личным характером животного.

Такое мнение высказал в беседе с газетой «ВЗГЛЯД» кинолог Андрей Цветков.

Он прокомментировал историю, произошедшую в Калининграде, где появился очередной «Хатико». Сибирский хаски каждый день провожает свою хозяйку до места работы, а затем преданно ждет ее возвращения. По словам девушки, она вынуждена брать собаку с собой, так как, оставшись в одиночестве в квартире, пес начинает выть и беспокоить соседей.

Цветков считает, что преданность присуща всем собакам. По его словам, чтобы домашний питомец хотел выразить свою благодарность, хозяину нужно уделять ему внимание, обучать каким-то навыкам и никогда не бить его.

Кинолог подчеркнул, что «взаимодействие с человеком» заложено от природы у пастушьих собак, овчарок, колли и служебных пород. «И они как раз изначально привязаны к своим хозяевам», — рассказал он изданию.

При этом Цветков отметил, что хаски — стайные, а поэтому практически не зависят от человека. Случай в Калининграде он объяснил особенностью характера именно этой собаки, а также результатом дрессировки. Кинолог также порекомендовал хозяйке не брать собаку с собой на работу, так как за время ее отсутствия животное могут обидеть посторонние люди или накормить чем-то вредным. Цветков убежден, что от воя в квартире питомца можно отучить, но для этого потребуется помощь профессионала.

Ранее «Ридус» писал о том, что самой большой популярностью у любителей собак в Москве пользуются лабрадоры. Второе место в рейтинге заняли джек-рассел-терьеры, а замкнули тройку лидеров вельш-корги.

Также был составлен топ-10 самых популярных в России пород собак.

